КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 12:16

В Госдуме призвали разорвать с Финляндией договор о Сайменском канале

Депутат Калашников призвал денонсировать договор с Хельсинки о Сайменском канале

<p>Сайменский канал в Лаппенранте. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Saimaa_canal_at_Lappeenranta_Finland.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Petritap</a></p>

Сайменский канал в Лаппенранте. Обложка © Wikipedia / Petritap

Глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников призвал денонсировать договор с Финляндией по Сайменскому каналу, поскольку в России действует запрет на перевозку грузов стран НАТО.

"Так как они приняли решение о вступлении в НАТО, мы должны принять решение — они же отменили все поезда, все автобусы. <...> У нас есть Сайменский канал такой, который идёт по нашей территории, который возит грузы в центр Финляндии. У нас есть запрет на перевозку грузов стран – членов НАТО. Мы подписали 50 лет назад это соглашение, надо его денонсировать", — сказал депутат, выступая на пленарном заседании.

Построенный во времена Российской империи Сайменский канал — это судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Его общая протяжённость — 57,3 км, из них Финляндии принадлежит 23,3 км, России — 34 км. Финляндия арендует 19,6 км российской части канала и прилегающую территорию. Срок аренды — до 2063 года, ежегодная плата состоит из двух частей: постоянной, составляющей 1,22 млн евро, и переменной — 0,18 евро за каждую единицу валовой вместимости судов, превышающую 1,5 млн единиц суммарной валовой вместимости.

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Ранее сообщалось, что вступившая в НАТО Финляндия достроила первый участок 200-километрового забора на границе с Россией. Сооружение начали возводить из-за опасений по поводу безопасности и нелегальной миграции.

Наталья Исакова
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