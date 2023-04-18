В Госдуме призвали разорвать с Финляндией договор о Сайменском канале
Депутат Калашников призвал денонсировать договор с Хельсинки о Сайменском канале
Сайменский канал в Лаппенранте. Обложка © Wikipedia / Petritap
Глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников призвал денонсировать договор с Финляндией по Сайменскому каналу, поскольку в России действует запрет на перевозку грузов стран НАТО.
"Так как они приняли решение о вступлении в НАТО, мы должны принять решение — они же отменили все поезда, все автобусы. <...> У нас есть Сайменский канал такой, который идёт по нашей территории, который возит грузы в центр Финляндии. У нас есть запрет на перевозку грузов стран – членов НАТО. Мы подписали 50 лет назад это соглашение, надо его денонсировать", — сказал депутат, выступая на пленарном заседании.
Построенный во времена Российской империи Сайменский канал — это судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Его общая протяжённость — 57,3 км, из них Финляндии принадлежит 23,3 км, России — 34 км. Финляндия арендует 19,6 км российской части канала и прилегающую территорию. Срок аренды — до 2063 года, ежегодная плата состоит из двух частей: постоянной, составляющей 1,22 млн евро, и переменной — 0,18 евро за каждую единицу валовой вместимости судов, превышающую 1,5 млн единиц суммарной валовой вместимости.
Ранее сообщалось, что вступившая в НАТО Финляндия достроила первый участок 200-километрового забора на границе с Россией. Сооружение начали возводить из-за опасений по поводу безопасности и нелегальной миграции.