В Госдуме призвали разорвать с Финляндией договор о Сайменском канале

"Так как они приняли решение о вступлении в НАТО, мы должны принять решение — они же отменили все поезда, все автобусы. <...> У нас есть Сайменский канал такой, который идёт по нашей территории, который возит грузы в центр Финляндии. У нас есть запрет на перевозку грузов стран – членов НАТО. Мы подписали 50 лет назад это соглашение, надо его денонсировать", — сказал депутат, выступая на пленарном заседании.