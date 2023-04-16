В Финляндии задумались нарушить соглашение с Россией по Аландским островам

Вступление в НАТО поставило под вопрос соглашение Финляндии с Россией о демилитаризации Аландских островов. К такому выводу пришли некоторые финские политики, о чём пишет издание Ilta-Sanomat.

За отмену мирного статуса островов высказался бывший командующий Силами обороны, ныне депутат финского парламента Ярмо Линдберг. Этой позиции придерживается и экс-начальник разведки, депутат от партии "Национальная коалиция" Пекка Товери. Причиной такой необходимости он назвал якобы агрессивную политику России.

Тем не менее власти Аландов выступают против ремилитаризации. Там считают, что вступление страны в альянс не мешает островам сохранять статус-кво. Аланды являются демилитаризованной территорией с 1856 года, что неоднократно подтверждалось различными соглашениями.