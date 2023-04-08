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8 апреля, 11:40

В Финляндии собирают подписи за закрытие консульства РФ на Аландских островах

Начался сбор подписей в поддержку закрытия консульства России на принадлежащих Финляндии Аландских островах в Балтийском море. Голоса собирают на сайте гражданских инициатив страны.

В описании предложения сказано, что на фоне вступления Финляндии в НАТО российское консульство "угрожает безопасности страны".

"Российское консульство должно быть упразднено на Аландских островах. Поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, упомянутое консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии", — говорится на сайте.

Голосование запустили в начале недели, позже на него обратили внимание финские СМИ. После этого количество подписей увеличилось, и, по данным на 14:30 мск, их уже более 7400. Если инициативу поддержат 50 тысяч человек, её обязан будет рассмотреть парламент страны.

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Ранее Лайф писал о том, что министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал протокол о вступлении страны в НАТО. В МИД РФ сочли, что вступление Финляндии в НАТО негативно скажется на отношениях между странами.

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Wikipedia / CGP Grey

Илья Суриков
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