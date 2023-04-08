В Финляндии собирают подписи за закрытие консульства РФ на Аландских островах

"Российское консульство должно быть упразднено на Аландских островах. Поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, упомянутое консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии", — говорится на сайте.

Голосование запустили в начале недели, позже на него обратили внимание финские СМИ. После этого количество подписей увеличилось, и, по данным на 14:30 мск, их уже более 7400. Если инициативу поддержат 50 тысяч человек, её обязан будет рассмотреть парламент страны.