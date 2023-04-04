Глава МИД Финляндии подписал протокол о вступлении страны в НАТО
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Обложка © Getty Images / Drew Angerer
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал протокол о вступлении страны в НАТО, следует из онлайн-трансляции мероприятия. Церемония прошла в кабинете представительства страны в альянсе напротив его штаб-квартиры в Брюсселе.
Документ о вступлении Финляндии в НАТО, подписанный главой Пеккой Хаависто. Фото © Yle
"Атмосфера, конечно, ожидаемая", — сказал он и назвал момент историческим. В 15:30 по Москве состоится передача документа госсекретарю США Энтони Блинкену.
Напомним, сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Финляндия официально стала членом НАТО, данное решение было принято главами МИД стран – участниц блока. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, РФ будет вынуждена принять ответные меры на данный шаг.