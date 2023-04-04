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4 апреля, 12:00

Глава МИД Финляндии подписал протокол о вступлении страны в НАТО

<p>Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Обложка © Getty Images / Drew Angerer</p>

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Обложка © Getty Images / Drew Angerer

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал протокол о вступлении страны в НАТО, следует из онлайн-трансляции мероприятия. Церемония прошла в кабинете представительства страны в альянсе напротив его штаб-квартиры в Брюсселе.

Документ о вступлении Финляндии в НАТО, подписанный главой Пеккой Хаависто. Фото © Yle

Документ о вступлении Финляндии в НАТО, подписанный главой Пеккой Хаависто. Фото © Yle

"Атмосфера, конечно, ожидаемая", сказал он и назвал момент историческим. В 15:30 по Москве состоится передача документа госсекретарю США Энтони Блинкену.

В Госдуме дали Финляндии совет о безопасности из-за статуса 31-го члена НАТО

В Госдуме дали Финляндии совет о безопасности из-за статуса 31-го члена НАТО

Напомним, сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Финляндия официально стала членом НАТО, данное решение было принято главами МИД стран – участниц блока. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, РФ будет вынуждена принять ответные меры на данный шаг.

Матвей Константинов
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