Глава МИД Финляндии подписал протокол о вступлении страны в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал протокол о вступлении страны в НАТО, следует из онлайн-трансляции мероприятия. Церемония прошла в кабинете представительства страны в альянсе напротив его штаб-квартиры в Брюсселе.

Документ о вступлении Финляндии в НАТО, подписанный главой Пеккой Хаависто. Фото © Yle

"Атмосфера, конечно, ожидаемая", — сказал он и назвал момент историческим. В 15:30 по Москве состоится передача документа госсекретарю США Энтони Блинкену.