Кремль пообещал контрмеры в ответ на вступление Финляндии в НАТО

Россия будет вынуждена принять ответные меры на вступление Финляндии в НАТО. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле считают, что расширение альянса — это очередное обострение ситуации. На уточняющий вопрос о том, какими будут эти контрмеры, Песков ответил — такими, которые "посчитает необходимыми" российская сторона.

"Это посягательство на нашу безопасность, интересы Российской Федерации. Именно так мы и воспринимаем. Мы будем принимать контрмеры, как обеспечить собственную безопасность в тактическом и стратегическом плане", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация с Украиной, возможное членство которой в НАТО неприемлемо для России, "сильно отличается от Финляндии", которая сейчас становится членом альянса. Однако этот шаг, безусловно, негативно отразится на отношениях Москвы и Хельсинки.

"Безусловно, это не может не влиять на характер двусторонних отношений с теми государствами, которые становятся новыми членами альянса. Альянс всё-таки является структурой недружественной, а во многом враждебной для России", — добавил он.