Кремль пообещал контрмеры в ответ на вступление Финляндии в НАТО
Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры
Россия будет вынуждена принять ответные меры на вступление Финляндии в НАТО. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле считают, что расширение альянса — это очередное обострение ситуации. На уточняющий вопрос о том, какими будут эти контрмеры, Песков ответил — такими, которые "посчитает необходимыми" российская сторона.
"Это посягательство на нашу безопасность, интересы Российской Федерации. Именно так мы и воспринимаем. Мы будем принимать контрмеры, как обеспечить собственную безопасность в тактическом и стратегическом плане", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация с Украиной, возможное членство которой в НАТО неприемлемо для России, "сильно отличается от Финляндии", которая сейчас становится членом альянса. Однако этот шаг, безусловно, негативно отразится на отношениях Москвы и Хельсинки.
"Безусловно, это не может не влиять на характер двусторонних отношений с теми государствами, которые становятся новыми членами альянса. Альянс всё-таки является структурой недружественной, а во многом враждебной для России", — добавил он.
Напомним, что 4 апреля 1949 года было объявлено о создании НАТО. Альянс основали в США с целью защиты Европы от "возможной угрозы советской экспансии". Тогда государствами – членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. На сегодняшний день таких государств в четыре раза больше, 31-м членом НАТО стала Финляндия.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв