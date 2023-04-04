Политолог раскрыл, какая мечта НАТО останется несбыточной даже в день рождения

Североатлантический альянс — это инструмент в руках США, с помощью которого американский гегемон подавляет и поглощает суверенитет европейских государств, превращая их в своих феодальных вассалов. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился политолог Александр Рудаков.

Именно этим целям, по его словам, служит доктрина трансатлантизма, которая внедряется в Европе как безальтернативная, не допускающая возражений или каких-либо иных мнений. Итог — политическая, экономическая и военная оккупация Соединенными Штатами Европы, её тотальная зависимость от американских элит.

"С начала 1990-х годов НАТО воюет без перерыва, не останавливаясь на ни день. Сегодня НАТО является полноценным участником украинского конфликта. Все натовские наработки в сфере вооружений, технологий, средств связи и тактики, целеуказания, военного планирования задействованы сегодня на Украине. В этом контексте надо трезво оценивать ситуацию", — заявил Рудаков в беседе с Лайфом.

По мнению политолога, даже сам факт того, что НАТО "не смогло смять и опрокинуть Россию", является для западного создания настоящим шоком. Наша страна, по словам Рудакова, выстояла против натовских вооружений и технологий, а фантазии западных политиков о "победе на поля боя" так и остались фантазиями.

"Само по себе удержание Россией своих позиций — это уже успех в борьбе с мощнейшей натовской военной машиной, в борьбе с врагом принципиально иного масштаба и уровня, чем любой другой военный противник в нашей истории", — заключил эксперт.