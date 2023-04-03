В НАТО считают, что ситуация на Украине может повториться в Восточной Азии

"Произошедшее на Украине" может повториться в Восточной Азии. Такого мнения придерживаются в НАТО на фоне укрепления отношений между Россией и Китаем.

"То, что произошло на Украине, может повториться в Восточной Азии", — заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей НАТО, которая состоится в ближайшие два дня в Брюсселе.

По его словам, министры альянса изучают российско-китайский союз. Генсек НАТО также добавил, что поставки Пекином оружия Москве станут "большой ошибкой".