Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 11:48

В НАТО считают, что ситуация на Украине может повториться в Восточной Азии

Генсек Столтенберг: НАТО считает, что ситуация на Украине может повториться в Восточной Азии

"Произошедшее на Украине" может повториться в Восточной Азии. Такого мнения придерживаются в НАТО на фоне укрепления отношений между Россией и Китаем.

"То, что произошло на Украине, может повториться в Восточной Азии", — заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей НАТО, которая состоится в ближайшие два дня в Брюсселе.

По его словам, министры альянса изучают российско-китайский союз. Генсек НАТО также добавил, что поставки Пекином оружия Москве станут "большой ошибкой".

Лавров — об участии НАТО в конфликте на Украине: Глубже втягиваться уже некуда

Лавров — об участии НАТО в конфликте на Украине: Глубже втягиваться уже некуда

Вместе с тем в НАТО сейчас обеспокоены другим не менее важным вопросом — вступлением в альянс Финляндии. Как стало известно, страна может стать 31-м членом блока уже завтра, 4 апреля. В самой Финляндии считают, что её членство в НАТО не должно вызывать беспокойства у России.

Обложка ©

Shutterstock

Максим Плетнёв
  • Новости
  • НАТО
  • Китай
  • Йенс Столтенберг
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров