В НАТО считают, что ситуация на Украине может повториться в Восточной Азии
Генсек Столтенберг: НАТО считает, что ситуация на Украине может повториться в Восточной Азии
"Произошедшее на Украине" может повториться в Восточной Азии. Такого мнения придерживаются в НАТО на фоне укрепления отношений между Россией и Китаем.
"То, что произошло на Украине, может повториться в Восточной Азии", — заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей НАТО, которая состоится в ближайшие два дня в Брюсселе.
По его словам, министры альянса изучают российско-китайский союз. Генсек НАТО также добавил, что поставки Пекином оружия Москве станут "большой ошибкой".
Вместе с тем в НАТО сейчас обеспокоены другим не менее важным вопросом — вступлением в альянс Финляндии. Как стало известно, страна может стать 31-м членом блока уже завтра, 4 апреля. В самой Финляндии считают, что её членство в НАТО не должно вызывать беспокойства у России.
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