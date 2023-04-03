Финляндия завтра станет 31-м членом НАТО

Финляндия готовится стать членом НАТО во время заседания глав МИД стран – участниц альянса уже завтра, 4 апреля, в Брюсселе. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг накануне заседания министров иностранных дел.

"Это историческая неделя. Завтра мы будем приветствовать Финляндию в качестве 31-го члена НАТО, делая Финляндию безопаснее и наш альянс сильнее. С завтрашнего дня Финляндия станет полноценным членом НАТО", — подчеркнул он.