Финляндия завтра станет 31-м членом НАТО
Финляндию могут принять в НАТО на встрече глав МИД альянса 4 апреля
Финляндия готовится стать членом НАТО во время заседания глав МИД стран – участниц альянса уже завтра, 4 апреля, в Брюсселе. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг накануне заседания министров иностранных дел.
"Это историческая неделя. Завтра мы будем приветствовать Финляндию в качестве 31-го члена НАТО, делая Финляндию безопаснее и наш альянс сильнее. С завтрашнего дня Финляндия станет полноценным членом НАТО", — подчеркнул он.
Это подтвердили и в канцелярии президента Финляндии, уточнив, что президент Саули Ниинистё поедет в Брюссель, чтобы принять участие в торжественной церемонии, которую проведут в штаб-квартире НАТО.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия уже скоро официально станет членом альянса. При этом в Хельсинки не считают, что это должно вызывать беспокойство со стороны России. Ранее Турция пыталась воспрепятствовать расширению НАТО, однако 1 апреля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента страны о ратификации заявки Финляндии в альянс.
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