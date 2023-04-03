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3 апреля, 11:32

Финляндия завтра станет 31-м членом НАТО

Финляндию могут принять в НАТО на встрече глав МИД альянса 4 апреля

Финляндия готовится стать членом НАТО во время заседания глав МИД стран – участниц альянса уже завтра, 4 апреля, в Брюсселе. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг накануне заседания министров иностранных дел.

"Это историческая неделя. Завтра мы будем приветствовать Финляндию в качестве 31-го члена НАТО, делая Финляндию безопаснее и наш альянс сильнее. С завтрашнего дня Финляндия станет полноценным членом НАТО", — подчеркнул он.

Это подтвердили и в канцелярии президента Финляндии, уточнив, что президент Саули Ниинистё поедет в Брюссель, чтобы принять участие в торжественной церемонии, которую проведут в штаб-квартире НАТО.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия уже скоро официально станет членом альянса. При этом в Хельсинки не считают, что это должно вызывать беспокойство со стороны России. Ранее Турция пыталась воспрепятствовать расширению НАТО, однако 1 апреля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента страны о ратификации заявки Финляндии в альянс.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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