Эрдоган утвердил решение парламента Турции о ратификации заявки Финляндии в НАТО
Решение парламента Турции о ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО утвердил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его указ опубликовал официальный вестник Resmi Gazete.
"Решено считать целесообразным утверждение протокола от 5 июля 2022 года о присоединении Финляндии к Североатлантическому договору", — сказано в указе турецкого лидера.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия официально станет членом НАТО в ближайшие дни. До этого Турция согласовала законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. В Финляндии сочли, что вступление страны в альянс не станет беспокойством для РФ. В Швеции же заявили, что без неё членство Финляндии в НАТО будет неполным.