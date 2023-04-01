Эрдоган утвердил решение парламента Турции о ратификации заявки Финляндии в НАТО

Решение парламента Турции о ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО утвердил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его указ опубликовал официальный вестник Resmi Gazete .

"Решено считать целесообразным утверждение протокола от 5 июля 2022 года о присоединении Финляндии к Североатлантическому договору", — сказано в указе турецкого лидера.