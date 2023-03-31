Парламент Турции проголосовал за вступление Финляндии в НАТО

Великое национальное собрание (парламент) Турции согласовало законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Голосование прошло 30 марта в ходе пленарного заседания парламента.

Таким образом, Хельсинки получили юридические основания для законного вступления в альянс. Анкара до сих пор оставалась последним из участников НАТО, который не подтверждал заявку Финляндии на присоединение к Североатлантическому альянсу.