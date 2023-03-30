В Венгрии предрекли риск эскалации после вступления Финляндии в НАТО

Вступление Финляндии в НАТО значительно повысит риск вооружённого конфликта страны с Россией. Такое мнение высказала вице-председатель парламента Венгрии Дора Дуро.

"Если Финляндия всё же вступает в НАТО, то разделительная линия между Североатлантическим альянсом и Россией увеличивается на 1340 км. Это повысит вероятность эскалации, а также риск прямого вооружённого конфликта между государством – членом НАТО и РФ", — сказала она в интервью газете "Известия".

Парламентарий заметила, что Стокгольм и Хельсинки, сохранявшие независимость и суверенитет на протяжении двухсот лет, потеряют этот статус после вступления в альянс. К тому же, добавила она, это решение принимали не граждане стран, а представители правящих партий. Дуро считает, что НАТО используется Соединёнными Штатами для защиты своей глобальной роли в мире — и Вашингтон вынуждает расширять организацию.