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30 марта, 01:56

В Венгрии предрекли риск эскалации после вступления Финляндии в НАТО

Венгерский политик Дуро: Вступление Финляндии в НАТО повысит риск прямого конфликта с РФ

Вступление Финляндии в НАТО значительно повысит риск вооружённого конфликта страны с Россией. Такое мнение высказала вице-председатель парламента Венгрии Дора Дуро.

"Если Финляндия всё же вступает в НАТО, то разделительная линия между Североатлантическим альянсом и Россией увеличивается на 1340 км. Это повысит вероятность эскалации, а также риск прямого вооружённого конфликта между государством – членом НАТО и РФ", — сказала она в интервью газете "Известия".

Парламентарий заметила, что Стокгольм и Хельсинки, сохранявшие независимость и суверенитет на протяжении двухсот лет, потеряют этот статус после вступления в альянс. К тому же, добавила она, это решение принимали не граждане стран, а представители правящих партий. Дуро считает, что НАТО используется Соединёнными Штатами для защиты своей глобальной роли в мире — и Вашингтон вынуждает расширять организацию.

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Ранее Лайф сообщал, что президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении страны в НАТО. Мероприятие стало одним из последних в череде предшествующих присоединению страны к альянсу.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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