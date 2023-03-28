В Венгрии заподозрили, что у финнов появился страх перед вступлением в НАТО

Финские граждане боятся, что, когда страна вступит в НАТО, мир и нейтралитет для них закончатся, так как Америка будет их использовать, чтобы отстаивать свои интересы на границе России. С таким предположением выступил руководитель правящей фракции в венгерском парламенте Мате Кочиш. Данные выводы он основывал на письмах, полученных от финских политиков и рядовых граждан.

"В выходные я получил много электронных писем из Финляндии, в которых многие политики и граждане выражают озабоченность по поводу вступления их страны в НАТО... Они опасаются, что после присоединения Финляндия не останется нейтральной, мирной страной, поскольку участок границы с Россией протяжённостью около 1300 километров может стать очагом вооружённых конфликтов", — заявил Кочиш.

Он отметил, что собеседники просили его как главу правящей фракции венгерского парламента не позволить этой стране вступить в военный блок. Также они выразили недовольство, что по этому вопросу не был проведён референдум, где финны могли бы высказать свою точку зрения.