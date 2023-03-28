В Венгрии заподозрили, что у финнов появился страх перед вступлением в НАТО
Венгерский депутат Кочиш: Финны боятся быть использованными США после вступления в НАТО
Финские граждане боятся, что, когда страна вступит в НАТО, мир и нейтралитет для них закончатся, так как Америка будет их использовать, чтобы отстаивать свои интересы на границе России. С таким предположением выступил руководитель правящей фракции в венгерском парламенте Мате Кочиш. Данные выводы он основывал на письмах, полученных от финских политиков и рядовых граждан.
"В выходные я получил много электронных писем из Финляндии, в которых многие политики и граждане выражают озабоченность по поводу вступления их страны в НАТО... Они опасаются, что после присоединения Финляндия не останется нейтральной, мирной страной, поскольку участок границы с Россией протяжённостью около 1300 километров может стать очагом вооружённых конфликтов", — заявил Кочиш.
Он отметил, что собеседники просили его как главу правящей фракции венгерского парламента не позволить этой стране вступить в военный блок. Также они выразили недовольство, что по этому вопросу не был проведён референдум, где финны могли бы высказать свою точку зрения.
Напомним, что парламент Венгрии большей частью голосов одобрил вступление Финляндии в НАТО. За это решение проголосовало 186 депутатов, против было всего шесть.
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