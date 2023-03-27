Парламент Венгрии подавляющим большинством одобрил членство Финляндии в НАТО
Парламент Венгрии подавляющим большинством одобрил вступление Финляндии в Североатлантический альянс. За это решение проголосовало 186 депутатов, против — шесть.
"Решение принято", — объявил ведущий транслировавшегося на сайте венгерского кабмина заседания после того, как подавляющее большинство депутатов проголосовали за присоединение Финляндии к НАТО.
Для официального приглашения в альянс Хельсинки теперь осталось заручиться поддержкой Анкары. Турецкие парламентарии должны рассмотреть соответствующий протокол на этой неделе.
Ранее Лайф сообщал, что президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении страны в НАТО. Мероприятие стало одним из последних в череде предшествующих присоединению страны к альянсу.
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