Парламент Венгрии подавляющим большинством одобрил членство Финляндии в НАТО

Парламент Венгрии подавляющим большинством одобрил вступление Финляндии в Североатлантический альянс. За это решение проголосовало 186 депутатов, против — шесть.

"Решение принято", — объявил ведущий транслировавшегося на сайте венгерского кабмина заседания после того, как подавляющее большинство депутатов проголосовали за присоединение Финляндии к НАТО.

Для официального приглашения в альянс Хельсинки теперь осталось заручиться поддержкой Анкары. Турецкие парламентарии должны рассмотреть соответствующий протокол на этой неделе.