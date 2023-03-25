Премьер-министр Швеции признал, что Финляндия станет членом НАТО раньше

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в ходе конференции Умеренной коалиционной партии признал, что Финляндия станет членом НАТО раньше, чем Стокгольм.

"Сейчас всё говорит о том, что Финляндия войдёт (в НАТО. — Прим. Лайфа) раньше Швеции", — отметил он.