Премьер-министр Швеции признал, что Финляндия станет членом НАТО раньше
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в ходе конференции Умеренной коалиционной партии признал, что Финляндия станет членом НАТО раньше, чем Стокгольм.
"Сейчас всё говорит о том, что Финляндия войдёт (в НАТО. — Прим. Лайфа) раньше Швеции", — отметил он.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении страны в НАТО. Мероприятие стало одним из последних в череде предшествующих присоединению страны в альянс.
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