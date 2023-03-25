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Регион
Опубликовано 25 марта 2023, 15:06

Премьер-министр Швеции признал, что Финляндия станет членом НАТО раньше

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в ходе конференции Умеренной коалиционной партии признал, что Финляндия станет членом НАТО раньше, чем Стокгольм.

"Сейчас всё говорит о том, что Финляндия войдёт (в НАТО. — Прим. Лайфа) раньше Швеции", — отметил он.

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Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении страны в НАТО. Мероприятие стало одним из последних в череде предшествующих присоединению страны в альянс.

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Getty Images / Andreas Rentz / Staff

Артур Белкин
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