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31 марта, 08:49

Столтенберг заявил, что Финляндия станет членом НАТО в ближайшие дни

Финляндия официально станет членом НАТО в ближайшие дни. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Финляндия официально присоединится к нашему альянсу в ближайшие дни", — отметил он.

Напомним, ранее парламент Турции согласовал законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Голосование прошло 30 марта в ходе пленарного заседания. Таким образом, Хельсинки получил юридические основания для законного вступления в альянс. Столтенберг приветствовал такое решение, поскольку это сделает "всю семью НАТО сильнее и безопаснее".

Обложка ©

Getty Images/Sean Gallup

Александра Вишнякова
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