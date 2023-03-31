Столтенберг заявил, что Финляндия станет членом НАТО в ближайшие дни
Финляндия официально станет членом НАТО в ближайшие дни. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Финляндия официально присоединится к нашему альянсу в ближайшие дни", — отметил он.
Напомним, ранее парламент Турции согласовал законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Голосование прошло 30 марта в ходе пленарного заседания. Таким образом, Хельсинки получил юридические основания для законного вступления в альянс. Столтенберг приветствовал такое решение, поскольку это сделает "всю семью НАТО сильнее и безопаснее".
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