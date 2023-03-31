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30 марта, 23:53

Столтенберг приветствовал решение Турции о членстве Финляндии в НАТО

<p>Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © Twitter /<a href="https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1588582326262321153?s=21&t=81e-RiPantpgdQj6UITtyA" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> jensstoltenberg</a></p>

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © Twitter / jensstoltenberg

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал решение турецкого парламента, ратифицировавшего протокол о членстве Финляндии в альянсе. Об этом он написал на странице в "Твиттере".

"Я приветствую голосование парламента Турции, которое завершает процесс ратификации присоединения Финляндии. Это сделает всю семью НАТО сильнее и безопаснее", — заявил он.

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Напомним, парламент Турции согласовал законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Голосование прошло 30 марта в ходе пленарного заседания. Таким образом, Хельсинки получили юридические основания для законного вступления в альянс.

Оксана Попова
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