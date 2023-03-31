Столтенберг приветствовал решение Турции о членстве Финляндии в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал решение турецкого парламента, ратифицировавшего протокол о членстве Финляндии в альянсе. Об этом он написал на странице в "Твиттере".

"Я приветствую голосование парламента Турции, которое завершает процесс ратификации присоединения Финляндии. Это сделает всю семью НАТО сильнее и безопаснее", — заявил он.