Столтенберг приветствовал решение Турции о членстве Финляндии в НАТО
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © Twitter / jensstoltenberg
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал решение турецкого парламента, ратифицировавшего протокол о членстве Финляндии в альянсе. Об этом он написал на странице в "Твиттере".
"Я приветствую голосование парламента Турции, которое завершает процесс ратификации присоединения Финляндии. Это сделает всю семью НАТО сильнее и безопаснее", — заявил он.
Напомним, парламент Турции согласовал законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Голосование прошло 30 марта в ходе пленарного заседания. Таким образом, Хельсинки получили юридические основания для законного вступления в альянс.