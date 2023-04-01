В Швеции объяснили, почему нахождение Финляндии в НАТО будет неполным

Членство Финляндии в НАТО не будет полным до тех пор, пока Швеция не вступит в ряды стран – участниц альянса. Такое заявление сделал глава шведского МИД Тобиас Билльстрём.

"Мы рады за Финляндию. Это важный шаг вперёд для нашей братской страны, членство укрепит безопасность как Финляндии, так и Швеции. Но, как заявила Финляндия, их членство не будет полным до тех пор, пока Швеция не станет членом альянса", — приводит шведский МИД слова Билльстрёма.

Как подчеркнул министр, Стокгольм продолжит работать над тем, чтобы Швеция тоже как можно скорее стала полноправным членом НАТО.