В Швеции объяснили, почему нахождение Финляндии в НАТО будет неполным
В Швеции заявили, что без неё членство Финляндии в НАТО будет неполным
Членство Финляндии в НАТО не будет полным до тех пор, пока Швеция не вступит в ряды стран – участниц альянса. Такое заявление сделал глава шведского МИД Тобиас Билльстрём.
"Мы рады за Финляндию. Это важный шаг вперёд для нашей братской страны, членство укрепит безопасность как Финляндии, так и Швеции. Но, как заявила Финляндия, их членство не будет полным до тех пор, пока Швеция не станет членом альянса", — приводит шведский МИД слова Билльстрёма.
Как подчеркнул министр, Стокгольм продолжит работать над тем, чтобы Швеция тоже как можно скорее стала полноправным членом НАТО.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия официально станет членом НАТО в ближайшие дни. До этого Турция согласовала законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Голосование прошло 30 марта во время пленарного заседания. Отметим, что вступление в альянс Швеции Анкара ратифицировать пока отказывается.
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