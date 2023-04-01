Главе Еврокомиссии напророчили пост генсека НАТО

Урсула фон дер Ляйен, занимающая сейчас пост главы Еврокомиссии, может стать генсеком НАТО после отставки Йенса Столтенберга. Об этом сообщает британская газета The Sun со ссылкой на источники.

Они рассказали, что в поддержку кандидатуры фон дер Ляйен высказалось уже несколько государств – членов НАТО. Она может возглавить альянс уже в октябре, несмотря на то что её полномочия на нынешнем посту заканчиваются только в следующем году.

Однако, как подчёркивает газета, назначению фон дер Ляйен могут помешать евроскептики, в первую очередь Великобритания. Лондон, по данным издания, намерен сделать упор на низкой эффективности политика на посту главы Минобороны ФРГ, который она занимала с 2013 по 2019 год. В любом случае государствам – членам НАТО придётся договариваться, потому что генсек альянса назначается на основе консенсуса 30 стран, входящих в него.