Шансы главы Минобороны Британии Бена Уоллеса получить кресло нового генсека НАТО снижаются на фоне недостаточного финансирования, пишет The Daily Telegraph.

"[Министр финансов Британии] Джереми Хант должен взять на себя обязательство значительно увеличить расходы на оборону в бюджете на следующей неделе, иначе у Бена Уоллеса не будет шансов стать следующим главой НАТО", — сообщил газете источник в альянсе.

Уоллес является одним из вероятных преемников генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сложит полномочия в сентябре. Авторитет "кандидата" значительно вырос в связи с ролью Британии в оказании помощи и поддержки военной помощи Незалежной, однако состояние ВС королевства вызывает у многих серьёзные опасения. Как считают эксперты, военный потенциал страны снижался последние несколько десятилетий из-за сокращения трат на оборону.

"Если он не добьётся существенного увеличения [бюджета министерства], то вероятно, что следующим генеральным секретарём станет представитель другой страны. Остальные государства [НАТО] значительно увеличивают расходы на оборону", — уточняется в материале.