Министр обороны Британии призвал срочно устранить главную причину уязвимости армии
Глава Минобороны Британии Уоллес признал острую необходимость замены военной техники
Военная техника британской армии на фоне конфликта на Украине остро нуждается в замене. Об этом заявил министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес.
"Мы должны модернизировать армию. Армия устарела около 15 лет назад, и нам действительно нужно заменить её: её техника, а не люди остро нуждается в замене", — отметил Уоллес, добавив, что украинский конфликт требует ускорения реализации проектов по модернизации Вооружённых сил Великобритании.
Ранее сообщалось, что Великобритания не собирается отправлять солдат своей армии для участия в боевых действиях на Украине. Как заявил британский государственный министр по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти, это решение было бы просто немыслимым.
ТАСС / AP / Ben Birchall