Министр обороны Британии призвал срочно устранить главную причину уязвимости армии

Военная техника британской армии на фоне конфликта на Украине остро нуждается в замене. Об этом заявил министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес.

"Мы должны модернизировать армию. Армия устарела около 15 лет назад, и нам действительно нужно заменить её: её техника, а не люди остро нуждается в замене", — отметил Уоллес, добавив, что украинский конфликт требует ускорения реализации проектов по модернизации Вооружённых сил Великобритании.