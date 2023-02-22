Великобритания не собирается отправлять солдат своей армии для участия в боевых действиях на Украине. Как заявил британский государственный министр по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти, это решение было бы просто немыслимым. Мнение он озвучил в ходе рабочего визита в Баку.

"Британия не будет отправлять армию на Украину. Это немыслимо, это означало бы ввязывание НАТО в конфликт. НАТО не является стороной в этом конфликте, и это уже неоднократно подчёркивалось", — объяснила она.