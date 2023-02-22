Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 февраля, 14:27

"Это немыслимо!": Британия исключила отправку армии на Украину

Госминистр Докерти: Британия не будет отправлять армию на Украину

Великобритания не собирается отправлять солдат своей армии для участия в боевых действиях на Украине. Как заявил британский государственный министр по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти, это решение было бы просто немыслимым. Мнение он озвучил в ходе рабочего визита в Баку.

"Британия не будет отправлять армию на Украину. Это немыслимо, это означало бы ввязывание НАТО в конфликт. НАТО не является стороной в этом конфликте, и это уже неоднократно подчёркивалось", — объяснила она.

В Пекине озвучили следующую цель НАТО после Украины

В Пекине озвучили следующую цель НАТО после Украины

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США и другие страны Запада фактически уже являются сторонами конфликта на Украине.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров