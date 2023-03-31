В Финляндии считают, что вступление страны в НАТО не станет беспокойством для РФ
Глава Минобороны Финляндии Кайкконен: Вступление страны в НАТО не угрожает России
Вступление Финляндии в НАТО не должно вызвать беспокойства у России. Так считает глава финского Минобороны Антти Кайкконен. Он указал, что членство страны в альянсе — это оборонительное решение.
По словам министра, Финляндия хочет обеспечить собственную безопасность, мир и свободу. Он считает, что Россия оценит то, каким членом НАТО станет страна, и, возможно, будет принимать контрмеры в соответствии с этим.
"Не исключено, что Россия как-то отреагирует на наше членство в НАТО в ближайшее время. Но я думаю, что у России нет причин для беспокойства, потому что, я хочу ещё раз подчеркнуть, решение вступить в альянс продиктовано исключительно оборонительными соображениями", — отметил он в беседе с общественной телерадиовещательной корпорацией Yle.
Схожей позиции придерживается и глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, не наблюдается никакой драматической реакции относительно действий страны. При этом он подчеркнул, что необходимо контролировать ситуацию в воздухе, на земле и воде на предмет провокаций.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия официально станет членом НАТО в ближайшие дни. До этого Турция согласовала законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Голосование прошло 30 марта во время пленарного заседания.
Getty Images / STR / NurPhoto