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31 марта, 14:42

В Финляндии считают, что вступление страны в НАТО не станет беспокойством для РФ

Глава Минобороны Финляндии Кайкконен: Вступление страны в НАТО не угрожает России

Вступление Финляндии в НАТО не должно вызвать беспокойства у России. Так считает глава финского Минобороны Антти Кайкконен. Он указал, что членство страны в альянсе — это оборонительное решение.

По словам министра, Финляндия хочет обеспечить собственную безопасность, мир и свободу. Он считает, что Россия оценит то, каким членом НАТО станет страна, и, возможно, будет принимать контрмеры в соответствии с этим.

"Не исключено, что Россия как-то отреагирует на наше членство в НАТО в ближайшее время. Но я думаю, что у России нет причин для беспокойства, потому что, я хочу ещё раз подчеркнуть, решение вступить в альянс продиктовано исключительно оборонительными соображениями", — отметил он в беседе с общественной телерадиовещательной корпорацией Yle.

Схожей позиции придерживается и глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, не наблюдается никакой драматической реакции относительно действий страны. При этом он подчеркнул, что необходимо контролировать ситуацию в воздухе, на земле и воде на предмет провокаций.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия официально станет членом НАТО в ближайшие дни. До этого Турция согласовала законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Голосование прошло 30 марта во время пленарного заседания.

Обложка ©

Getty Images / STR / NurPhoto

Илья Суриков
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