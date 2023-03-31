В Финляндии считают, что вступление страны в НАТО не станет беспокойством для РФ

Вступление Финляндии в НАТО не должно вызвать беспокойства у России. Так считает глава финского Минобороны Антти Кайкконен. Он указал, что членство страны в альянсе — это оборонительное решение.

По словам министра, Финляндия хочет обеспечить собственную безопасность, мир и свободу. Он считает, что Россия оценит то, каким членом НАТО станет страна, и, возможно, будет принимать контрмеры в соответствии с этим.

"Не исключено, что Россия как-то отреагирует на наше членство в НАТО в ближайшее время. Но я думаю, что у России нет причин для беспокойства, потому что, я хочу ещё раз подчеркнуть, решение вступить в альянс продиктовано исключительно оборонительными соображениями", — отметил он в беседе с общественной телерадиовещательной корпорацией Yle.