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29 марта, 22:23

Эрдоган пообещал не дать Западу втянуть Турцию в войну против России

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не позволит Западу втянуть страну в войну против России. С таким заявлением он выступил в ходе беседы с каналом A Нaber.

"Мы не позволим втянуть нашу страну в войну — это один из наших предвыборных слоганов", — сообщил Эрдоган.

Турецкий лидер заметил, что страна за последние два года прикладывала максимум усилий, чтобы "западный клуб" не втянул её в конфликт. Он напомнил, что Анкара намерена "играть роль посредника между Россией и Украиной".

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Лайф также сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о желании как можно скорее организовать мирные переговоры между Россией и Украиной. В качестве площадки для диалога он назвал Стамбул, где ранее прошло несколько раундов переговоров между делегациями Москвы и Киева.

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kremlin.ru

Оксана Попова
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