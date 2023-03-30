Эрдоган пообещал не дать Западу втянуть Турцию в войну против России
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не позволит Западу втянуть страну в войну против России. С таким заявлением он выступил в ходе беседы с каналом A Нaber.
"Мы не позволим втянуть нашу страну в войну — это один из наших предвыборных слоганов", — сообщил Эрдоган.
Турецкий лидер заметил, что страна за последние два года прикладывала максимум усилий, чтобы "западный клуб" не втянул её в конфликт. Он напомнил, что Анкара намерена "играть роль посредника между Россией и Украиной".
Лайф также сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о желании как можно скорее организовать мирные переговоры между Россией и Украиной. В качестве площадки для диалога он назвал Стамбул, где ранее прошло несколько раундов переговоров между делегациями Москвы и Киева.