Власти Турции высказались об инициативе Китая по Украине
Представитель Эрдогана Калын: Инициативу КНР по Украине нужно тщательно изучить
Предложения Китая по урегулированию на Украине необходимо тщательно изучить. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Он отметил, что увиденное им во время визита в США говорит о том, что там хотят продолжения войны.
"Они хотят... продолжения войны. И, к сожалению, видится, что война будет продолжаться", — сказал Калын в интервью телеканалу NTV.
Он отметил, что продолжение украинского конфликта нанесёт большой урон "не только в плане России и Украины, но и региона, и мира". Представитель Эрдогана подчеркнул, что Турция "с самого начала придерживается сбалансированной политики, против войны".
"Сегодня утром господин президент [Тайип Эрдоган] вновь обозначил это в телефонных переговорах с господином Путиным. У Китая есть инициативы, которые на самом деле требуют тщательного внимания", — сказал Калын.
Как подчеркнул официальный представитель Эрдогана, Запад намеренно игнорировал китайскую инициативу по Украине, "чтобы не давать кредит доверия Пекину".
"Как только предложение из 12 пунктов было опубликовано, оно было проигнорировано. Для того чтобы нейтрализовать последствия визита господина Си в Москву, стали буквально не замечать этот визит", — сказал Калын.
Напомним, 24 февраля МИД Китая представил своё видение урегулирования украинского кризиса. Данный документ включает 12 пунктов. Так, Пекин призывает к прекращению огня и боевых действий, к скорейшему возобновлению диалога между Москвой и Киевом. Россия в ответ на план заявила об открытости к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём. А ЕС раскритиковал призывы Китая. Позднее глава дипломатии союза Жозеп Боррель оценил предложения Пекина. Президент Украины Владимир Зеленский и вовсе назвал документ КНР не планом действий, а размышлениями. А Путин заявил, что мирный план Китая может быть взят за основу урегулирования на Украине.
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