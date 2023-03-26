Власти Турции высказались об инициативе Китая по Украине

Предложения Китая по урегулированию на Украине необходимо тщательно изучить. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Он отметил, что увиденное им во время визита в США говорит о том, что там хотят продолжения войны.

"Они хотят... продолжения войны. И, к сожалению, видится, что война будет продолжаться", — сказал Калын в интервью телеканалу NTV.

Он отметил, что продолжение украинского конфликта нанесёт большой урон "не только в плане России и Украины, но и региона, и мира". Представитель Эрдогана подчеркнул, что Турция "с самого начала придерживается сбалансированной политики, против войны".

"Сегодня утром господин президент [Тайип Эрдоган] вновь обозначил это в телефонных переговорах с господином Путиным. У Китая есть инициативы, которые на самом деле требуют тщательного внимания", — сказал Калын.

Как подчеркнул официальный представитель Эрдогана, Запад намеренно игнорировал китайскую инициативу по Украине, "чтобы не давать кредит доверия Пекину".