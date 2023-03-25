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25 марта, 11:43

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, а также продление зерновой сделки и вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

"Президент Эрдоган заявил, что придаёт большое значение скорейшему завершению конфликта между Россией и Украиной путём переговоров", — подчёркивается в сообщении.

В ходе беседы Эрдоган поблагодарил Путина за продление зерновой сделки и позитивную позицию по данному вопросу. В канцелярии турецкого лидера также подчеркнули, что главы государств обсуждали новые шаги по улучшению отношений между Турцией и Россией, в частности в вопросах экономики.

Эрдоган: Турция не будет занимать чью-либо сторону в вооружённых конфликтах

Эрдоган: Турция не будет занимать чью-либо сторону в вооружённых конфликтах

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал анонсировать возможную встречу Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Обложка ©

Getty Images / Murat Kula / Anadolu Agency

Артур Белкин
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