Эрдоган: Турция не будет занимать чью-либо сторону в вооружённых конфликтах

Турция не собирается выступать стороной какого-либо конфликта и будет поддерживать мирное урегулирование, как это делает в ситуации с Украиной. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Я хочу обратиться к своему народу: Турция не будет участником, стороной какой-либо войны, она всегда будет выступать за мир и будет защитником мира. Как это делает сейчас в ситуации с Россией и Украиной", — пояснил Эрдоган в интервью турецким СМИ.

Страна старается сохранять нейтралитет в отношении украинского конфликта, а также содействует организации переговоров Москвы и Киева в Турции, добавил он. Кроме того, Эрдоган напомнил, что Анкара до сих пор не присоединилась к санкциям ЕС и США против России.