Эрдоган: Турция не будет занимать чью-либо сторону в вооружённых конфликтах
Турция не собирается выступать стороной какого-либо конфликта и будет поддерживать мирное урегулирование, как это делает в ситуации с Украиной. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Я хочу обратиться к своему народу: Турция не будет участником, стороной какой-либо войны, она всегда будет выступать за мир и будет защитником мира. Как это делает сейчас в ситуации с Россией и Украиной", — пояснил Эрдоган в интервью турецким СМИ.
Страна старается сохранять нейтралитет в отношении украинского конфликта, а также содействует организации переговоров Москвы и Киева в Турции, добавил он. Кроме того, Эрдоган напомнил, что Анкара до сих пор не присоединилась к санкциям ЕС и США против России.
Ранее Лайф писал, что Эрдоган намерен обсудить с Владимиром Путиным поставки в Африку муки из российского зерна. У двух стран есть подобное соглашение, согласно которому Россия отправляет зерно в Турцию, а республика делает из него муку и перевозит в слаборазвитые страны, указал турецкий лидер.
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