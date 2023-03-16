Эрдоган заявил о постоянном контакте с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Для справедливого и мирного завершения украинского конфликта мы продолжаем наши дипломатические усилия. Я постоянно контактирую с господином Путиным и господином Зеленским", — сказал Эрдоган на внеочередном саммите Организации тюркских государств.

По его словам, Анкара намерена продолжить усилия для того, "чтобы вернуть стороны за стол переговоров".