Эрдоган заявил о постоянном контакте с Путиным и Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
"Для справедливого и мирного завершения украинского конфликта мы продолжаем наши дипломатические усилия. Я постоянно контактирую с господином Путиным и господином Зеленским", — сказал Эрдоган на внеочередном саммите Организации тюркских государств.
По его словам, Анкара намерена продолжить усилия для того, "чтобы вернуть стороны за стол переговоров".
Ранее в Турции заявили, что США и Британия против организации Эрдоганом встречи Путина с Зеленским. По словам члена Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхана, в Вашингтоне и Лондоне даже не хотят видеть ни одной совместной фотографии российского, турецкого и украинского президентов.
ТАСС / Zuma