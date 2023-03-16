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16 марта, 11:01

Эрдоган заявил о постоянном контакте с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Для справедливого и мирного завершения украинского конфликта мы продолжаем наши дипломатические усилия. Я постоянно контактирую с господином Путиным и господином Зеленским", — сказал Эрдоган на внеочередном саммите Организации тюркских государств.

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По его словам, Анкара намерена продолжить усилия для того, "чтобы вернуть стороны за стол переговоров".

Ранее в Турции заявили, что США и Британия против организации Эрдоганом встречи Путина с Зеленским. По словам члена Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхана, в Вашингтоне и Лондоне даже не хотят видеть ни одной совместной фотографии российского, турецкого и украинского президентов.

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ТАСС / Zuma

Никита Никонов
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