Эрдоган намерен обсудить с Путиным поставки в Африку муки из российского зерна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в ближайшие два дня провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить возможность поставки в Африку муки, перерабатываемой Анкарой из российской муки.

В интервью турецким СМИ Эрдоган указал, что у двух стран есть подобное соглашение, согласно которому Россия отправляет зерно в Турцию, а республика делает из него муку и перевозит в слаборазвитые страны.

"Через два-три дня у нас будут переговоры, мы это обсудим", — сказал турецкий лидер.