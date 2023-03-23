Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 марта, 21:00

Эрдоган намерен обсудить с Путиным поставки в Африку муки из российского зерна

Эрдоган заявил, что в ближайшие дни планирует провести телефонный разговор с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в ближайшие два дня провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить возможность поставки в Африку муки, перерабатываемой Анкарой из российской муки.

В интервью турецким СМИ Эрдоган указал, что у двух стран есть подобное соглашение, согласно которому Россия отправляет зерно в Турцию, а республика делает из него муку и перевозит в слаборазвитые страны.

"Через два-три дня у нас будут переговоры, мы это обсудим", — сказал турецкий лидер.

Песков не стал заранее анонсировать возможную встречу Путина и Эрдогана

Песков не стал заранее анонсировать возможную встречу Путина и Эрдогана

Напомним, недавно Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Это необходимо для справедливого и мирного завершения украинского конфликта, указал он.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Путин
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров