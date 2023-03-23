Эрдоган намерен обсудить с Путиным поставки в Африку муки из российского зерна
Эрдоган заявил, что в ближайшие дни планирует провести телефонный разговор с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в ближайшие два дня провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить возможность поставки в Африку муки, перерабатываемой Анкарой из российской муки.
В интервью турецким СМИ Эрдоган указал, что у двух стран есть подобное соглашение, согласно которому Россия отправляет зерно в Турцию, а республика делает из него муку и перевозит в слаборазвитые страны.
"Через два-три дня у нас будут переговоры, мы это обсудим", — сказал турецкий лидер.
Напомним, недавно Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Это необходимо для справедливого и мирного завершения украинского конфликта, указал он.