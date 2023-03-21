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21 марта, 16:21

Песков не стал заранее анонсировать возможную встречу Путина и Эрдогана

В Кремле не стали прогнозировать, в какой срок возможна встреча президента России Владимира Путина с его коллегой Реджепом Эрдоганом. Как заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, "когда-то" такая встреча непременно состоится, но конкретных приготовлений к ней, по всей видимости, пока не ведётся.

"Не будем анонсировать ничего заранее", сказал представитель Кремля.

Песков: Россия высоко ценит миротворческую деятельность Эрдогана

Песков: Россия высоко ценит миротворческую деятельность Эрдогана

Напомним, что сам Эрдоган на днях заявил, что находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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