Песков не стал заранее анонсировать возможную встречу Путина и Эрдогана

В Кремле не стали прогнозировать, в какой срок возможна встреча президента России Владимира Путина с его коллегой Реджепом Эрдоганом. Как заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, "когда-то" такая встреча непременно состоится, но конкретных приготовлений к ней, по всей видимости, пока не ведётся.