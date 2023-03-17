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17 марта, 10:24

Песков: Россия высоко ценит миротворческую деятельность Эрдогана

Россия высоко ценит миротворческую деятельность и посредничество президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя инициативу экс-главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о выдвижении Эрдогана на Нобелевскую премию мира.

"Безусловно, мы высоко ценим усилия господина Эрдогана, его миротворческую деятельность, его попытки оказать посреднические услуги и его отношение к развитию двусторонних российско-турецких отношений", сказал он.

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Также Дмитрий Песков заявил, что сегодня, 17 марта, Владимир Путин может провести два международных телефонных разговора. Он пообещал проинформировать о них.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александр Юнашев
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