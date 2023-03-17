В Кремле анонсировали международные телефонные разговоры Путина

Глава государства Владимир Путин в пятницу, 17 марта, может провести два международных телефонных разговора. Об этом в беседе с журналистами рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сегодня два международных телефонных разговора планируются, если они состоятся, то мы будем в течение дня вас информировать", — сообщил Песков и добавил, что у Путина также пройдут некоторые встречи, которые в случае необходимости "будут публичить".