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17 марта, 10:13

В Кремле анонсировали международные телефонные разговоры Путина

Песков: Путин в пятницу может провести два международных телефонных разговора

Глава государства Владимир Путин в пятницу, 17 марта, может провести два международных телефонных разговора. Об этом в беседе с журналистами рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сегодня два международных телефонных разговора планируются, если они состоятся, то мы будем в течение дня вас информировать", — сообщил Песков и добавил, что у Путина также пройдут некоторые встречи, которые в случае необходимости "будут публичить".

Совещание Путина с правительством перенесли на 22 марта

Совещание Путина с правительством перенесли на 22 марта

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию на следующей неделе. Визит лидера Поднебесной состоится 20–22 марта.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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