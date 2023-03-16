Совещание Путина с правительством перенесли на 22 марта

Совещание президента РФ Владимира Путина с правительством, которое должно было состояться сегодня, 16 марта, перенесли на 22 марта в связи с тем, что мероприятия съезда Российского союза промышленников и предпринимателей продолжались дольше запланированного времени. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.