Совещание Путина с правительством перенесли на 22 марта
Владимир Путин на съезде РСПП. Фото © LIFE / Павел Баранов
Совещание президента РФ Владимира Путина с правительством, которое должно было состояться сегодня, 16 марта, перенесли на 22 марта в связи с тем, что мероприятия съезда Российского союза промышленников и предпринимателей продолжались дольше запланированного времени. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В связи с тем, что мероприятие по линии РСПП длилось дольше, чем было запланировано, и принимая во внимание международный контакт, который предстоит сегодня, совещание с членами правительства переносится на 22 марта", — отметил представитель Кремля.
Напомним, сегодня президент встретился с предпринимателями на полях съезда РСПП. В ходе выступления Владимир Путин заявил о новой модели развития российской экономики, назвал способ испортить настроение противникам России и объяснил, чем ему не нравится выражение "недружественные страны". Также он ответил на многочисленные вопросы самих бизнесменов, рассказал детскую частушку про Ленина и порассуждал о необходимости ЕГЭ.