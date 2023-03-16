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16 марта, 15:51

Песков рассказал, какую загадку Путина все пытаются разгадать последние 22 года

Откуда президент России Владимир Путин черпает силы для ежедневной интенсивной работы — это тайна, которая пока ещё не раскрыта. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос Лайфа об источнике энергии у президента страны.

Песков рассказал, какую загадку Путина все пытаются разгадать последние 22 года. Видео © LIFE

"Это загадка, которую все пытаются решить последние 22 года", — сказал представитель Кремля.

Корреспондент Лайфа задал вопрос Пескову после ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, в котором принимал участие Владимир Путин. В четверг у главы государства также запланирована встреча с правительством. Кроме того, в графике у Путина переговоры с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

Путин в шутку заявил, что с трудом выслушал бы полностью своё послание парламенту

Путин в шутку заявил, что с трудом выслушал бы полностью своё послание парламенту

Ранее в ходе встречи с предпринимателями на полях съезда РСПП Владимир Путин заявил о новой модели развития российской экономики, назвал способ испортить настроение противникам России и объяснил, чем ему не нравится выражение "недружественные страны".

Обложка ©

LIFE

Марина Калегина
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