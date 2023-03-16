Песков рассказал, какую загадку Путина все пытаются разгадать последние 22 года
Откуда президент России Владимир Путин черпает силы для ежедневной интенсивной работы — это тайна, которая пока ещё не раскрыта. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос Лайфа об источнике энергии у президента страны.
Песков рассказал, какую загадку Путина все пытаются разгадать последние 22 года. Видео © LIFE
"Это загадка, которую все пытаются решить последние 22 года", — сказал представитель Кремля.
Корреспондент Лайфа задал вопрос Пескову после ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, в котором принимал участие Владимир Путин. В четверг у главы государства также запланирована встреча с правительством. Кроме того, в графике у Путина переговоры с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
Ранее в ходе встречи с предпринимателями на полях съезда РСПП Владимир Путин заявил о новой модели развития российской экономики, назвал способ испортить настроение противникам России и объяснил, чем ему не нравится выражение "недружественные страны".
LIFE