Откуда президент России Владимир Путин черпает силы для ежедневной интенсивной работы — это тайна, которая пока ещё не раскрыта. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос Лайфа об источнике энергии у президента страны.

Песков рассказал, какую загадку Путина все пытаются разгадать последние 22 года. Видео © LIFE

"Это загадка, которую все пытаются решить последние 22 года", — сказал представитель Кремля.