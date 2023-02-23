Путин в шутку заявил, что с трудом выслушал бы полностью своё послание парламенту
Президент России Владимир Путин в шутку заявил, что с трудом смог бы полностью выслушать своё послание Федеральному собранию. Глава государства отметил, что произносить такую речь легче, чем слушать.
Путин пошутил, что с трудом осилил бы своё послание парламенту в качестве слушателя. Видео © LIFE
"Вы сказали про послание. Знаете, конечно, всё слушать очень тяжело. Там почти два часа. Я бы сам, наверное, с трудом всё это выслушал, если бы мне пришлось слушать. Сказать легче, чем слушать", — иронично заключил он в беседе с ветеранами боевых действий в День защитника Отечества.
Напомним, что Послание Президента РФ Федеральному собранию прозвучало 21 февраля и продлилось 1 час 45 минут. Российский лидер закончил выступление в Гостином Дворе словами о правде и единстве. Во время своей речи Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ — Договоре по сокращению ядерных арсеналов с США.