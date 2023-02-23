Путин в шутку заявил, что с трудом выслушал бы полностью своё послание парламенту

"Вы сказали про послание. Знаете, конечно, всё слушать очень тяжело. Там почти два часа. Я бы сам, наверное, с трудом всё это выслушал, если бы мне пришлось слушать. Сказать легче, чем слушать", — иронично заключил он в беседе с ветеранами боевых действий в День защитника Отечества.