Песков: Посягательства Киева на православную церковь доказывают правильность проведения СВО

Незаконные посягательства Киева на православную церковь подтверждают правильность решения о проведении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры.

"Безусловно, киевский режим этими незаконными действиями, посягательствами на церковь лишний раз демонстрирует свой характер. Тот самый характер, с которым мы боремся, и тот самый характер, который должны пресечь в результате той операции, которая происходит. Это лишний раз доказывает и показывает, что всё, что мы все делаем, — абсолютно правильно", — подчеркнул представитель Кремля на брифинге.