Песков: Посягательства Киева на православную церковь доказывают правильность проведения СВО
Незаконные посягательства Киева на православную церковь подтверждают правильность решения о проведении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры.
"Безусловно, киевский режим этими незаконными действиями, посягательствами на церковь лишний раз демонстрирует свой характер. Тот самый характер, с которым мы боремся, и тот самый характер, который должны пресечь в результате той операции, которая происходит. Это лишний раз доказывает и показывает, что всё, что мы все делаем, — абсолютно правильно", — подчеркнул представитель Кремля на брифинге.
Песков добавил, что Москва самым решительным образом осуждает действия Киева в отношении православной веры и церкви. Также пресс-секретарь главы государства выразил глубокое сожаление, что противоправные действия киевского режима не получают должного осуждения со стороны мирового сообщества.
Напомним, ранее Киев обязал монахов УПЦ покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта. В связи с этим митрополит обители Павел заявил о "начале апокалипсиса", а патриарх Кирилл счёл это "чудовищным деянием". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил письма в ООН и ОБСЕ в связи с нарушением прав православных верующих в Незалежной, а постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что из-за желания украинской власти отобрать у УПЦ Киево-Печерскую лавру может начаться братоубийственная война. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала поднять данный вопрос на Генассамблее всемирной организации.
ТАСС / Zuma