Россия в ОБСЕ осудила отсутствие реакции на нарушение прав православных на Украине

По словам Буякевича, 14 марта глава МИД РФ Сергей Лавров направил обращения на эту тему в адрес действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи и генсекретаря ОБСЕ Хельги Шмид. Также о проблеме были проинформированы директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Матео Мекаччи и другие структуры организации. От всех них Москва ожидает не только принципиальных оценок "неправомерных действий киевского режима, но и реального содействия прекращению произвола и многолетних репрессий" против верующих и священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ).