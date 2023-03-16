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16 марта, 20:27

Россия в ОБСЕ осудила отсутствие реакции на нарушение прав православных на Украине

Россия считает возмутительным отсутствие реакции ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине, заявил зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

"Отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на грубейшее нарушение прав и дискриминацию православных христиан возмутительно", — заявил он в ходе заседания постсовета ОБСЕ.

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По словам Буякевича, 14 марта глава МИД РФ Сергей Лавров направил обращения на эту тему в адрес действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи и генсекретаря ОБСЕ Хельги Шмид. Также о проблеме были проинформированы директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Матео Мекаччи и другие структуры организации. От всех них Москва ожидает не только принципиальных оценок "неправомерных действий киевского режима, но и реального содействия прекращению произвола и многолетних репрессий" против верующих и священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ).

Лайф напоминает: монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры, обозначив срок до 29 марта. Митрополит лавры Павел заявил о "начале апокалипсиса", а патриарх Кирилл счёл это "чудовищным деянием". Глава МИД РФ Сергей Лавров также направил письма в ООН и ОБСЕ в связи с нарушением прав православных верующих в Незалежной. Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что из-за желания украинской власти отобрать у УПЦ Киево-Печерскую лавру может начаться братоубийственная война. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала поднять данный вопрос на Генассамблее всемирной организации.

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osce.org / Aleksandar Milovanovski

Иван Косицын
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