Россия в ОБСЕ осудила отсутствие реакции на нарушение прав православных на Украине
Россия считает возмутительным отсутствие реакции ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине, заявил зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на грубейшее нарушение прав и дискриминацию православных христиан возмутительно", — заявил он в ходе заседания постсовета ОБСЕ.
По словам Буякевича, 14 марта глава МИД РФ Сергей Лавров направил обращения на эту тему в адрес действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи и генсекретаря ОБСЕ Хельги Шмид. Также о проблеме были проинформированы директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Матео Мекаччи и другие структуры организации. От всех них Москва ожидает не только принципиальных оценок "неправомерных действий киевского режима, но и реального содействия прекращению произвола и многолетних репрессий" против верующих и священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ).
Лайф напоминает: монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры, обозначив срок до 29 марта. Митрополит лавры Павел заявил о "начале апокалипсиса", а патриарх Кирилл счёл это "чудовищным деянием". Глава МИД РФ Сергей Лавров также направил письма в ООН и ОБСЕ в связи с нарушением прав православных верующих в Незалежной. Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что из-за желания украинской власти отобрать у УПЦ Киево-Печерскую лавру может начаться братоубийственная война. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала поднять данный вопрос на Генассамблее всемирной организации.
osce.org / Aleksandar Milovanovski