Без канонической церкви Украина окончательно станет скопищем сект, заявила политолог

Гонения на каноническую УПЦ на Украине идут в духе с сутью этой страны как западного проекта "Анти-Россия", уверена заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева. Она напомнила, что с момента возникновения данной концепции в конце XVIII века ничего, по большому счёту, не изменилось.

"Отрыв народа Украины от канонического православия особенно важен для нынешних сценаристов этого проекта. Для них важно оторвать Украину от России ещё и на духовном уровне. Без традиционного православия Украина окончательно станет скопищем сект. Раскольническая православная церковь — очевидная секта", — пояснила она в беседе с телеканалом "360".

На данный момент раскольники разводят на территории Незалежной ересь, а неоязыческие и протестантские секты чувствуют себя вольготно. Весь этот "контактный зоопарк" не может быть случайным, уверена эксперт.

Макеева отметила, что ещё со времён перестройки Украину насыщали такими организациями, зачастую являющимися "филиалами западной разведки", так что происходящее сегодня — финальный аккорд этого длительного процесса.