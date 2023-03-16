Без канонической церкви Украина окончательно станет скопищем сект, заявила политолог
Политолог Макеева: Церковный кризис на Украине выгоден для сценаристов проекта "Анти-Россия"
Гонения на каноническую УПЦ на Украине идут в духе с сутью этой страны как западного проекта "Анти-Россия", уверена заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева. Она напомнила, что с момента возникновения данной концепции в конце XVIII века ничего, по большому счёту, не изменилось.
"Отрыв народа Украины от канонического православия особенно важен для нынешних сценаристов этого проекта. Для них важно оторвать Украину от России ещё и на духовном уровне. Без традиционного православия Украина окончательно станет скопищем сект. Раскольническая православная церковь — очевидная секта", — пояснила она в беседе с телеканалом "360".
На данный момент раскольники разводят на территории Незалежной ересь, а неоязыческие и протестантские секты чувствуют себя вольготно. Весь этот "контактный зоопарк" не может быть случайным, уверена эксперт.
Макеева отметила, что ещё со времён перестройки Украину насыщали такими организациями, зачастую являющимися "филиалами западной разведки", так что происходящее сегодня — финальный аккорд этого длительного процесса.
"Но не надо отчаиваться. Христианам с древнейших времён не привыкать быть гонимыми. Те, кто останется верен вере, несмотря на гонения и угрозу жизни, в итоге будут правы. А те, кто проявит слабость или решит в силу конъюнктурных причин перейти в раскольническую церковь, сознательно встали на сторону дьявола. Христу противостоит Антихрист", — заключила Макеева.
Как сообщал Лайф, до 29 марта монахов УПЦ обязали покинуть помещения Киево-Печерской лавры. Митрополит Павел назвал это "началом апокалипсиса", а патриарх Кирилл — "чудовищным деянием". По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, кризис может спровоцировать братоубийственную войну. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился в связи с этим в ООН и ОБСЕ, а официальный представитель министерства Мария Захарова пообещала поднять данный вопрос на Генассамблее организации.
ТАСС / Zuma