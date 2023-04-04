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4 апреля, 10:43

Финляндия официально стала 31-м членом НАТО

Финляндия официально стала членом НАТО, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Это произошло во время заседания глав МИД стран – участниц альянса в Брюсселе.

"Финляндия уже в НАТО! Поздравляю! Отныне в альянсе 31 страна. Сильные партнёры являются гарантией безопасности для Польши, региона и всего мира", — написал он в "Твиттере".

В Кремле уже заявили, что Россия будет вынуждена принять ответные меры на вступление Финляндии в НАТО. В Москве считают, что расширение альянса — это очередное обострение ситуации.

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Кстати, НАТО было создано 74 года назад, 4 апреля 1949 года. Альянс основали в США с целью защиты Европы от "возможной угрозы советской экспансии". Тогда государствами – членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. На сегодняшний день таких государств в три раза больше, Финляндия стала 31-м членом.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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