Финляндия официально стала 31-м членом НАТО
Финляндия официально стала членом НАТО, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Это произошло во время заседания глав МИД стран – участниц альянса в Брюсселе.
"Финляндия уже в НАТО! Поздравляю! Отныне в альянсе 31 страна. Сильные партнёры являются гарантией безопасности для Польши, региона и всего мира", — написал он в "Твиттере".
В Кремле уже заявили, что Россия будет вынуждена принять ответные меры на вступление Финляндии в НАТО. В Москве считают, что расширение альянса — это очередное обострение ситуации.
Кстати, НАТО было создано 74 года назад, 4 апреля 1949 года. Альянс основали в США с целью защиты Европы от "возможной угрозы советской экспансии". Тогда государствами – членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. На сегодняшний день таких государств в три раза больше, Финляндия стала 31-м членом.
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