Финляндия официально стала 31-м членом НАТО

Финляндия официально стала членом НАТО, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Это произошло во время заседания глав МИД стран – участниц альянса в Брюсселе.

"Финляндия уже в НАТО! Поздравляю! Отныне в альянсе 31 страна. Сильные партнёры являются гарантией безопасности для Польши, региона и всего мира", — написал он в "Твиттере".

В Кремле уже заявили, что Россия будет вынуждена принять ответные меры на вступление Финляндии в НАТО. В Москве считают, что расширение альянса — это очередное обострение ситуации.