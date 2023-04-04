В Госдуме дали Финляндии совет о безопасности из-за статуса 31-го члена НАТО

Россия обрела более тысячи километров границы с враждебным государством НАТО — "в 1939 году такая близость привела к советско-финской войне", заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв. Прежде чем вступать в альянс, Финляндии нужно было хорошо это обдумать. Так он прокомментировал официальное присоединение страны к НАТО.

"Агрессивная Россия снова нападает на НАТО — так, вероятно, должны выглядеть сегодня заголовки финских газет. Финляндия, которая с 1948-го сохраняла нейтралитет, была буквально втянута в антироссийский альянс собственным правительством, которое сразу после этого отправилось в отставку, не набрав необходимой поддержки населения", — отметил Журавлёв в беседе с Лайфом.

По словам депутата, обман и подкуп являются привычными методами Североатлантического альянса. Его представители прямо признают, что все действия НАТО направлены против России. Теперь же образовались дополнительные 1300 километров общей границы с враждебным государством, а также "всего 148 километров до Санкт-Петербурга, нашей, по сути, второй столицы", заметил Журавлёв.

"В 1939-м такая близость к нему привела к советско-финской войне, главная задача которой (отодвинуть финнов подальше) была благополучно выполнена. Многим памятно ещё и участие Финляндии в составе гитлеровской коалиции в блокаде Ленинграда, её держали как раз именно финские подразделения. А сейчас, не успев вступить, она уже обсуждает создание натовской военной базы недалеко от российского Мурманска", — отметил депутат.

Собеседник Лайфа напомнил, что "на одно только намерение Украины стать участницей этого кровавого альянса Россия отреагировала спецоперацией".

"Поэтому вступившей туда (так и просится сказать — в дерьмо) Финляндии точно стоит задуматься о том, как теперь будут обстоять дела с её безопасностью", — заключил парламентарий.