МИД дал первый прогноз о судьбе отношений с Финляндией после её вступления в НАТО
МИД РФ: Вступление Финляндии в НАТО негативно скажется на отношениях Москвы и Хельсинки
Присоединение Финляндии к НАТО не может не сказаться негативно на отношениях Москвы и Хельсинки. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, комментируя вступление страны в альянс.
"Убеждены, что этот скоропалительный шаг Финляндии, предпринятый властями этой страны без должного учёта общественного мнения путём организации референдума и тщательного анализа последствий членства в НАТО, рассудит история. Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях", — говорится в заявлении на сайте дипломатического ведомства.
В МИД добавили, что, вступив в НАТО, Финляндия окончательно отказалась от своей самоидентичности и какой-либо самостоятельности. В течение десятилетий страна проводила политику военного неприсоединения, что служило её национальным интересам, отметили в МИД РФ.
"Теперь это уже в прошлом. Финляндия стала одной из малых, ничего не решающих стран – членов альянса, утратив свой особый голос в международных делах", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве России.
В министерстве указали, что в связи с вступлением Финляндии в НАТО Россия будет вынуждена принять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз национальной безопасности.
Ранее Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Это произошло во время заседания глав МИД стран – участниц альянса в Брюсселе. В Кремле заверили, что российские военные своевременно сообщат об ответе на действия альянса в Финляндии. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ответные меры будут приниматься в зависимости от того, как военно-политический блок намерен эксплуатировать территорию страны в плане размещения "оружия, систем, инфраструктуры, которые будут находиться впритык к нашим границам и потенциально нам угрожать".
LIFE / Владимир Суворов