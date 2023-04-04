МИД дал первый прогноз о судьбе отношений с Финляндией после её вступления в НАТО

Присоединение Финляндии к НАТО не может не сказаться негативно на отношениях Москвы и Хельсинки. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, комментируя вступление страны в альянс.

"Убеждены, что этот скоропалительный шаг Финляндии, предпринятый властями этой страны без должного учёта общественного мнения путём организации референдума и тщательного анализа последствий членства в НАТО, рассудит история. Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях", — говорится в заявлении на сайте дипломатического ведомства.

В МИД добавили, что, вступив в НАТО, Финляндия окончательно отказалась от своей самоидентичности и какой-либо самостоятельности. В течение десятилетий страна проводила политику военного неприсоединения, что служило её национальным интересам, отметили в МИД РФ.

"Теперь это уже в прошлом. Финляндия стала одной из малых, ничего не решающих стран – членов альянса, утратив свой особый голос в международных делах", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве России.

В министерстве указали, что в связи с вступлением Финляндии в НАТО Россия будет вынуждена принять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз национальной безопасности.