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4 апреля, 10:19

Песков заверил, что российские военные своевременно сообщат об ответе на действия НАТО в Финляндии

Российские военные своевременно сообщат об ответе на действия Североатлантического альянса (НАТО) в Финляндии. Об этом сообщил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, меры будут приниматься в зависимости от того, как блок намерен эксплуатировать территорию Финляндии в плане размещения "оружия, систем, инфраструктуры, которые будут находиться впритык к нашим границам и потенциально нам угрожать".

"Поверьте, своевременно наши военные нам обо всём сообщат", добавил представитель Кремля.

Кремль пообещал контрмеры в ответ на вступление Финляндии в НАТО

Кремль пообещал контрмеры в ответ на вступление Финляндии в НАТО

Напомним, что 4 апреля 1949 года было объявлено о создании НАТО. Альянс основали в США с целью защиты Европы от "возможной угрозы советской экспансии". Тогда государствами – членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. На сегодняшний день таких государств в четыре раза больше, 31-м членом НАТО стала Финляндия.

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Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Александр Юнашев
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