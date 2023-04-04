Песков заверил, что российские военные своевременно сообщат об ответе на действия НАТО в Финляндии

Российские военные своевременно сообщат об ответе на действия Североатлантического альянса (НАТО) в Финляндии. Об этом сообщил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, меры будут приниматься в зависимости от того, как блок намерен эксплуатировать территорию Финляндии в плане размещения "оружия, систем, инфраструктуры, которые будут находиться впритык к нашим границам и потенциально нам угрожать".

"Поверьте, своевременно наши военные нам обо всём сообщат", — добавил представитель Кремля.