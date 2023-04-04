Песков заверил, что российские военные своевременно сообщат об ответе на действия НАТО в Финляндии
Российские военные своевременно сообщат об ответе на действия Североатлантического альянса (НАТО) в Финляндии. Об этом сообщил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, меры будут приниматься в зависимости от того, как блок намерен эксплуатировать территорию Финляндии в плане размещения "оружия, систем, инфраструктуры, которые будут находиться впритык к нашим границам и потенциально нам угрожать".
"Поверьте, своевременно наши военные нам обо всём сообщат", — добавил представитель Кремля.
Напомним, что 4 апреля 1949 года было объявлено о создании НАТО. Альянс основали в США с целью защиты Европы от "возможной угрозы советской экспансии". Тогда государствами – членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. На сегодняшний день таких государств в четыре раза больше, 31-м членом НАТО стала Финляндия.
Агентство "Москва" / Игорь Иванко