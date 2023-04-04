Вступившая в НАТО Финляндия закрыла отделение консульства в России
МИД Финляндии объявил о временном закрытии отделения генконсульства в Петрозаводске
Министерство иностранных дел Финляндии. Обложка © Shutterstock
Министерство иностранных дел Финляндии закрывает отделение генерального консульства республики в Петрозаводске. Об этом говорится в заявлении дипведомства.
"Министерство иностранных дел приняло решение о временном закрытии петрозаводского отделения генерального консульства в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что сейчас нет необходимости в представительстве в Петрозаводске, так как на данный момент его задачи в регионе значительно сократились.
Напомним, сегодня Финляндия стала 31-м членом НАТО. В Кремле уже заявили, что в связи с этим Россия будет вынуждена принять контрмеры. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, расширение альянса — это очередное обострение ситуации.