Вступившая в НАТО Финляндия закрыла отделение консульства в России

Министерство иностранных дел Финляндии закрывает отделение генерального консульства республики в Петрозаводске. Об этом говорится в заявлении дипведомства.

"Министерство иностранных дел приняло решение о временном закрытии петрозаводского отделения генерального консульства в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что сейчас нет необходимости в представительстве в Петрозаводске, так как на данный момент его задачи в регионе значительно сократились.