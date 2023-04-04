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4 апреля, 10:51

Вступившая в НАТО Финляндия закрыла отделение консульства в России

МИД Финляндии объявил о временном закрытии отделения генконсульства в Петрозаводске

<p>Министерство иностранных дел Финляндии. Обложка © Shutterstock</p>

Министерство иностранных дел Финляндии. Обложка © Shutterstock

Министерство иностранных дел Финляндии закрывает отделение генерального консульства республики в Петрозаводске. Об этом говорится в заявлении дипведомства.

"Министерство иностранных дел приняло решение о временном закрытии петрозаводского отделения генерального консульства в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что сейчас нет необходимости в представительстве в Петрозаводске, так как на данный момент его задачи в регионе значительно сократились.

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Напомним, сегодня Финляндия стала 31-м членом НАТО. В Кремле уже заявили, что в связи с этим Россия будет вынуждена принять контрмеры. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, расширение альянса — это очередное обострение ситуации.

Никита Никонов
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