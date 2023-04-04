Рябков: Безопасность Северной Европы ослабнет после вступления Финляндии в НАТО

Безопасность Северной Европы ослабнет в результате вступления Финляндии в НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Безопасность этих северных стран не увеличится, она ослабнет в результате данного действия", — отметил замглавы дипведомства в эфире телеканала "Россия 24".

Также Рябков отметил, что Москва не намерена спешить с ответными мерами на решение Хельсинки и обнародует их в подходящий момент в спокойном ключе. Рябков уточнил, что РФ примет "в том числе и компенсационные меры в военно-технической области".