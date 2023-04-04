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4 апреля, 14:27

Рябков: Безопасность Северной Европы ослабнет после вступления Финляндии в НАТО

Безопасность Северной Европы ослабнет в результате вступления Финляндии в НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Безопасность этих северных стран не увеличится, она ослабнет в результате данного действия", — отметил замглавы дипведомства в эфире телеканала "Россия 24".

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Также Рябков отметил, что Москва не намерена спешить с ответными мерами на решение Хельсинки и обнародует их в подходящий момент в спокойном ключе. Рябков уточнил, что РФ примет "в том числе и компенсационные меры в военно-технической области".

"Мы не бежим впереди натовского паровоза, нам это не нужно. Мы в спокойном ключе обнародуем, когда настанет подходящий момент, то, что нами будет сделано в ответ", — подчеркнул дипломат, добавив, что Финляндия и Швеция пали жертвами "русофобского угара" и не смогли поставить свои собственные интересы выше интересов коллективного Запада.

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Напомним, о вступлении Финляндии в НАТО стало известно сегодня. Первым соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, позже сам глава МИД страны Пекка Хаависто подписал протокол о присоединении к альянсу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва будет вынуждена принять ответные меры на данный шаг. В МИД РФ же считают, что вступление Финляндии в НАТО негативно скажется на отношениях между странами.

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LIFE / Владимир Суворов

Никита Никонов
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