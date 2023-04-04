В Совфеде анонсировали передислокацию армии из-за новой сухопутной границы с НАТО
Сенатор Долгов считает, что вступление Финляндии в НАТО навредит её гражданам
Вступление Финляндии в НАТО является негативным развитием событий, причём в первую очередь для самих жителей этой страны. Таким мнением с Лайфом поделился сенатор Совета Федерации Константин Долгов.
"Естественно, что это негативное развитие событий крайне, причём в первую очередь для самого финского народа. Потому что безопасность Финляндии отныне обеспечивать будет гораздо несопоставимо сложнее. Поэтому никакое НАТО, конечно, не может безопасность Финляндии гарантировать. Поэтому, наоборот, это компрометация безопасности", — объяснил он.
По его словам, Россия соответствующим образом отреагирует на данный удар по двусторонним отношениям, внеся корректировки в военно-техническом плане и вопросе размещения на новом участке границы с альянсом наших сил. Он отметил, что в Москве будут наблюдать за развитием событий на территории сопредельного государства.
Сенатор добавил, что финны почувствуют на себе вступление в блок ещё и в финансовом плане, так как это "всё за их счёт", а происходящее является "антироссийской игрой" Вашингтона.
"Понятно, что такая политика будет и дальше встречать отторжение, сопротивление со стороны очень серьёзных влиятельных государств мира. Это не только Россия, но и Китай, и многие другие члены БРИКС, и ряд других стран", — добавил Долгов.
Напомним, о вступлении Финляндии в НАТО стало известно сегодня. Первым соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, позднее сам глава МИД страны Пекка Хаависто подписал протокол о присоединении к альянсу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва будет вынуждена принять ответные меры на данный шаг.
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