В Совфеде анонсировали передислокацию армии из-за новой сухопутной границы с НАТО

Вступление Финляндии в НАТО является негативным развитием событий, причём в первую очередь для самих жителей этой страны. Таким мнением с Лайфом поделился сенатор Совета Федерации Константин Долгов.

"Естественно, что это негативное развитие событий крайне, причём в первую очередь для самого финского народа. Потому что безопасность Финляндии отныне обеспечивать будет гораздо несопоставимо сложнее. Поэтому никакое НАТО, конечно, не может безопасность Финляндии гарантировать. Поэтому, наоборот, это компрометация безопасности", — объяснил он.

По его словам, Россия соответствующим образом отреагирует на данный удар по двусторонним отношениям, внеся корректировки в военно-техническом плане и вопросе размещения на новом участке границы с альянсом наших сил. Он отметил, что в Москве будут наблюдать за развитием событий на территории сопредельного государства.

Сенатор добавил, что финны почувствуют на себе вступление в блок ещё и в финансовом плане, так как это "всё за их счёт", а происходящее является "антироссийской игрой" Вашингтона.