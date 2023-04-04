В Совфеде анонсировали передислокацию армии из-за новой сухопутной границы с НАТО

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4 апреля, 12:29

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Сенатор Долгов считает, что вступление Финляндии в НАТО навредит её гражданам

Вступление Финляндии в НАТО является негативным развитием событий, причём в первую очередь для самих жителей этой страны. Таким мнением с Лайфом поделился сенатор Совета Федерации Константин Долгов.

"Естественно, что это негативное развитие событий крайне, причём в первую очередь для самого финского народа. Потому что безопасность Финляндии отныне обеспечивать будет гораздо несопоставимо сложнее. Поэтому никакое НАТО, конечно, не может безопасность Финляндии гарантировать. Поэтому, наоборот, это компрометация безопасности", объяснил он.

По его словам, Россия соответствующим образом отреагирует на данный удар по двусторонним отношениям, внеся корректировки в военно-техническом плане и вопросе размещения на новом участке границы с альянсом наших сил. Он отметил, что в Москве будут наблюдать за развитием событий на территории сопредельного государства.

Сенатор добавил, что финны почувствуют на себе вступление в блок ещё и в финансовом плане, так как это "всё за их счёт", а происходящее является "антироссийской игрой" Вашингтона.

"Понятно, что такая политика будет и дальше встречать отторжение, сопротивление со стороны очень серьёзных влиятельных государств мира. Это не только Россия, но и Китай, и многие другие члены БРИКС, и ряд других стран", добавил Долгов.

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В Госдуме дали Финляндии совет о безопасности из-за статуса 31-го члена НАТО

Напомним, о вступлении Финляндии в НАТО стало известно сегодня. Первым соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, позднее сам глава МИД страны Пекка Хаависто подписал протокол о присоединении к альянсу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва будет вынуждена принять ответные меры на данный шаг.

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Матвей Константинов
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