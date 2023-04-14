МИД РФ: Атташе Посольства Финляндии адресовали конверты с неизвестным веществом

В диппредставительство Финляндии в Москве попали конверты с неизвестным веществом, адресованные военному атташе посольства. Об этом сказано в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

"Можем подтвердить обращение Посольства Финляндии в МИД России, в котором сообщается о том, что 13 апреля в почтовый ящик дипмиссии было доставлено три идентичных конверта, адресованных военному атташе и его помощникам", — подчеркнула она.

По словам дипломата, в первом был белый порошок, два остальных письма оставили запечатанными. Все три конверта передали правоохранителям. Посольству Финляндии сообщат о результатах изучения произошедшего.