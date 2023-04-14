КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 18:15

МИД РФ: Атташе Посольства Финляндии адресовали конверты с неизвестным веществом

В диппредставительство Финляндии в Москве попали конверты с неизвестным веществом, адресованные военному атташе посольства. Об этом сказано в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

"Можем подтвердить обращение Посольства Финляндии в МИД России, в котором сообщается о том, что 13 апреля в почтовый ящик дипмиссии было доставлено три идентичных конверта, адресованных военному атташе и его помощникам", — подчеркнула она.

По словам дипломата, в первом был белый порошок, два остальных письма оставили запечатанными. Все три конверта передали правоохранителям. Посольству Финляндии сообщат о результатах изучения произошедшего.

Ведущий дело Трампа прокурор получил письмо с угрозами и белым порошком

Ведущий дело Трампа прокурор получил письмо с угрозами и белым порошком

Ранее Лайф писал, что бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп получил конверт с неизвестным порошком. В нём содержались угрозы.

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ТАСС / Владимир Гердо

Никита Осипов
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