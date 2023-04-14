МИД РФ: Атташе Посольства Финляндии адресовали конверты с неизвестным веществом
В диппредставительство Финляндии в Москве попали конверты с неизвестным веществом, адресованные военному атташе посольства. Об этом сказано в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.
"Можем подтвердить обращение Посольства Финляндии в МИД России, в котором сообщается о том, что 13 апреля в почтовый ящик дипмиссии было доставлено три идентичных конверта, адресованных военному атташе и его помощникам", — подчеркнула она.
По словам дипломата, в первом был белый порошок, два остальных письма оставили запечатанными. Все три конверта передали правоохранителям. Посольству Финляндии сообщат о результатах изучения произошедшего.
Ранее Лайф писал, что бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп получил конверт с неизвестным порошком. В нём содержались угрозы.
ТАСС / Владимир Гердо