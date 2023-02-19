В США рассказали об украинцах, которые станут нелегалами в ближайшее время

Около 10 тысяч граждан Украины могут стать нелегалами в США, так как не попали в две представленные властями страны программы. Об этом пишет Wall Street Journal.

"Тысячам украинских иммигрантов, проживающим в США, неминуемо грозит потеря легального статуса, так как они въехали в страну в короткий промежуток времени, когда у Правительства США не было долгосрочного плана по их приёму", — подчёркивается в публикации.

Издание обращает внимание на то, что прибывшие в США до 11 апреля украинцы подпали под программу предоставления статуса временной защиты TPS. Те же, кто приехал в Штаты после 21 апреля, могли воспользоваться программой Uniting for Ukraine, которая даёт возможность временным беженцам находиться в стране два года. Нелегалами же могут стать те, кто приехал в десятидневный промежуток между действием этих режимов, так как они имеют разрешение лишь на один год, а власти США пока не предложили новых вариантов того, что делать с такими беженцами.

Опрошенные изданием адвокаты оценивают количество таких украинцев примерно в 10 тысяч человек. Без легального статуса они не смогут обладать водительскими правами, арендовать жильё, а также останутся без работы.