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1 июня, 07:27

Эксперт рассказала, как приучить ребёнка к работе на огороде

Психолог Малахова: Чтобы приучить ребёнка к труду, нужно поставить условия

Чтобы приучить ребёнка работать на даче, ему нужно прямо сказать об этом, поставить условия и показывать собственный пример. Так считает детский психолог Полина Малахова.

"Если родители считают важным научить ребёнка работе в огороде, значит, должны ему об этом сказать: "Ребёнок, мы считаем важным, чтобы ты умел огородничать. Поэтому до 18 лет будешь работать на семейной фазенде по два часа в день. После 18 делай что хочешь", — сказала она в беседе с РИА "ФедералПресс".

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Если для родителей важно, чтобы ребёнок приобщался к труду, они также должны демонстрировать собственный пример и не заставлять работать "насильно". Возможно, дети проявят интерес и сами захотят работать.

Ранее Лайф рассказывал о недавно проведённом опросе, согласно которому каждый пятый россиянин планирует отправить детей на лето к родным на дачу или в деревню.

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PublicDomainPictures

Илья Суриков
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