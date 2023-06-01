Эксперт рассказала, как приучить ребёнка к работе на огороде
Психолог Малахова: Чтобы приучить ребёнка к труду, нужно поставить условия
Чтобы приучить ребёнка работать на даче, ему нужно прямо сказать об этом, поставить условия и показывать собственный пример. Так считает детский психолог Полина Малахова.
"Если родители считают важным научить ребёнка работе в огороде, значит, должны ему об этом сказать: "Ребёнок, мы считаем важным, чтобы ты умел огородничать. Поэтому до 18 лет будешь работать на семейной фазенде по два часа в день. После 18 делай что хочешь", — сказала она в беседе с РИА "ФедералПресс".
Если для родителей важно, чтобы ребёнок приобщался к труду, они также должны демонстрировать собственный пример и не заставлять работать "насильно". Возможно, дети проявят интерес и сами захотят работать.
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