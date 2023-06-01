Дача, море и секции: Россияне поделились планами детей на лето

Каждый пятый россиянин планирует отправить детей на лето к родным на дачу или в деревню. Об этом свидетельствуют данные опроса kp.ru, в котором приняло участие 5,9 тысячи человек.

Так, 19% опрошенных планируют разнообразить жизнь детей прогулками, походами на речку или в лес за грибами, рыбалкой и прочим. При этом 17% родителей собираются работать всё лето, оставив детей с бабушками и дедушками. К морю всей семьёй отправятся 16% респондентов.

У 15% родителей вызывает страх мысль, что их дети могут всё лето провести перед компьютером, однако альтернативу они пока придумать не смогли. А вот 14% россиян решили отправить своих чад в лагерь, чтобы те могли общаться со сверстниками. Дети 9% участников опроса продолжат заниматься в спортивных секциях.

Ещё "веселее" будет детям 8% опрошенных, ведь те будут стажироваться или подрабатывать. Лишь 1% готов рискнуть и отпустить своё чадо на дачу к друзьям. В оставшиеся 8% вошли разнообразные варианты, которые можно охарактеризовать словом "другое".