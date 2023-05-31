1 июня отмечают День защиты детей: Праздничные мероприятия и события 1 июня в России отмечается День защиты детей. В этот день для маленьких россиян проводят развлекательные программы, концерты и много других интересных мероприятий. Но почему его отмечают именно 1 июня? Кто придумал этот праздник? Лайф всё узнал. 31 мая, 18:00 1 июня отмечают День защиты детей. Обложка © Shutterstock

Когда впервые начали отмечать День защиты детей

В ноябре 1949 года на специальной сессии Международной демократической федерации женщин было принято решение о праздновании Дня защиты детей. ООН эту инициативу поддержала и объявила, что защита прав, жизни и здоровья детей отныне является одним из приоритетных направлений её деятельности. И в 1950 году его впервые отметили и празднуют до сих пор.

У Международного дня детей есть свой флаг — это разноцветные фигурки на зелёном фоне, символизирующем гармонию и безопасность. В центре флага схематично изображён глобус, а разноцветные человечки — красный, жёлтый, синий, белый и чёрный — указывают на разнообразие и терпимость.

Флаг Дня защиты детей. Фото © ugra-news.ru / Рамиль Нуриев

Интересно, что День защиты детей, придуманный на Западе, охотно поддержали в социалистических странах. Отмечался он и в эпоху существования Советского Союза. 1 июня во всех школах СССР начинались летние каникулы, но детей часто приглашали на последний в году классный час, посвящённый правам и благополучию детей во всех странах мира. Часто в этот день проводили показы новых детских художественных фильмов и телепередач и устраивали спортивные соревнования.

Цели и традиции Дня защиты детей

Практически у любого праздника есть какой-то смысл, цели и, конечно же, традиции. День защиты детей не исключение. Это не просто праздник детства, наполненный смехом и весельем. Смысл этого дня более глубокий, гуманитарный и остросоциальный. Международный день защиты детей в первую очередь является напоминанием родителям, да и вообще всем взрослым о необходимости соблюдения прав ребёнка на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимого условия для формирования гуманного и справедливого общества.



Традиционно к Международному дню защиты детей приурочивают лекции, семинары и конференции, сбор средств для детских домов и малоимущих семей — словом, масса активностей для взрослых. Хотя в наше время на первом плане оказались сугубо детские мероприятия, организованные либо детьми, либо для детей.

Как российское государство защищает детей и помогает родителям

Россия — одна из немногих стран мира, где материнство и детство находятся под защитой государства. Это прямо прописано в обновлённой Конституции РФ, принятой в 2020 году. Статья 38 главного документа страны гласит:

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 2. Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей. 3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях.

Семья с детьми — это опора нашего государства. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме летом 2022 года рассказал о крайне сложной ситуации в демографии и подчеркнул, что будущее страны связано с большими семьями, где есть двое, трое и более детей.

"С учётом наложившихся негативных демографических волн ситуация крайне сложная. В апреле в России родилось менее 100 тысяч детей — это почти на 13% меньше, чем в апреле 2020 года", — сетовал глава государства.

Чтобы переломить ситуацию, в России реализуется целый комплекс программ, направленных на стимуляцию рождаемости и финансовую защиту детей и их родителей. На реализацию федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в 2023 году выделили финансирование в размере 855 миллиардов рублей, в 2024 году — 842 миллиардов рублей.

А что ещё государство делает для защиты детей в России?

■ Материнский капитал



В Российской Федерации предусмотрена единовременная выплата за рождение первого и второго ребёнка. Сумма немаленькая и может здорово помочь молодой семье улучшить свои жилищные условия, погасить уже ранее взятую ипотеку или отложить эти средства на оплату среднего профессионального или высшего образования. Сумма выплат при рождении первого ребёнка с февраля 2023 года составляет 587 тысяч рублей, а за второго платят более 775 тысяч рублей.

Материнский капитал на первого ребёнка в 2023 году составляет 587 тысяч рублей. Фото © Freepik / senivpetro

■ Детские пособия и выплаты



Правительством РФ предусмотрено огромное количество разных пособий и выплат. Есть единовременное пособие при рождении ребёнка (22 909 рублей), ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет (8591 рублей), ежемесячная выплата на первого, третьего или последующих детей до трёх лет, ежемесячная выплата на детей от трёх до семи лет, ежемесячная выплата на детей от восьми до 17 лет и ещё много других, всё перечислять долго. Более того, летом родители могут получить 33 023,23 рубля на отдых детей в детских лагерях. Спешите оформить, если ещё не успели.

■ Бесплатное образование



В нашей стране на уровне конституции закреплено право детей на получение бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также среднего профессионального образования. В вузах тоже предусмотрены бюджетные места, причём в последние годы их количество стабильно растёт. Так, в 2021/22 учебном году в бакалавриате их выделили чуть менее 337 тысяч, на 2022/23-й — около 340 тысяч бюджетных мест, а на 2023/24-й — немного более 340 тысяч. К этим цифрам стоит прибавить места, выделяемые для специалитета: в 2021/22-м их было почти 86 тысяч, в текущем 2022/23-м — чуть более 86 тысяч, а на 2023/24-й запланировано чуть более 87 тысяч бюджетных мест.

■ Медицинское обслуживание



Ещё одним немаловажным аспектом является доступность медицинского обслуживания. Дети в России также могут получить его бесплатно не только в рамках лечения, но и обследования, медосмотров и диспансеризации.

■ Помощь малоимущим семьям



Также в нашей стране оказывается колоссальная поддержка малоимущим семьям и их детям. Обеспечена ежемесячная выплата при рождении первого, второго ребёнка в размере регионального прожиточного минимума.



Также есть ежемесячная выплата на детей от трёх до семи лет, её размер равен 50 процентам величины прожиточного минимума для детей в регионе (на каждого ребёнка).



О детях с восьми до 17 лет тоже не забыли. Ежемесячная выплата малоимущим семьям на детей от восьми до 17 лет рассчитывается в зависимости от доходов семьи, и её размер может составлять от 50 до 100 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в каждом конкретном регионе на дату обращения за пособием.

Празднование Дня защиты детей в Москве. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

На самом деле, мы рассказали далеко не обо всех мерах поддержки детей и их родителей в нашей стране, ведь существует ещё огромное количество кружков и секций, организаций, мероприятий, а также дополнительных пособий и выплат, которые являются отличной поддержкой для семей с детьми.

Как будут отмечать День защиты детей в России — основные события

На 1 июня мероприятий, которые запланированы для детей в Москве, очень много. Детворе разных возрастов скучать не придётся. ВДНХ станет площадкой проведения фестиваля "Движение первых" с презентацией интересных проектов, массой активностей, где героями и вдохновителями выступают дети и молодёжь.

Парк "Зарядье" порадует юных посетителей открытием первого Московского летнего музыкального фестиваля с ночными концертами и экскурсиями, семейными квестами и детскими бродилками, мастер-классами, участием именитых дирижёров, исполнителей и оркестров.

Культурный центр "Митино" проведёт конкурс рисунков на асфальте.

Детская библиотека № 177 организовала квест "33 коровы и стакан парного молока" с решением головоломок, разгадыванием ребусов и шарад.

Культурный центр "Лидер" подготовил к 1 июня развивающую программу, в рамках которой можно будет познакомиться с вокальным и инструментальным творчеством, поучаствовать в мастер-классах и настоящем концерте.

Московский театр на Таганке приглашает детвору на спектакль "Королевство кривых зеркал".

Библиотека № 193 проведёт увлекательное занятие по зумбе для детей.

Московский театр кукол покажет маленьким гостям спектакль "Волшебный колодец".

Празднование Дня защиты детей в Москве. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Как отметят 1 июня в детских садах и школах

В День защиты детей в дошкольных учреждениях проводится множество различных развлекательных программ. Там и игры с конкурсами, и соревнования, и концерты для родителей — всего не перечесть.

1 июня в школах редко что-то проводят, так как ученики уже на каникулах, но заранее зачастую проходят какие-либо собрания, лекции. А вот в пришкольных лагерях, музыкальных и художественных школах, детских развивающих клубах вашего ребёнка точно могут занять в этот день. Чаще всего 1 июня проводят: Выставку книг о здоровом образе жизни, лекции и беседы (о правах и обязанностях детей, правилах безопасности в различных ситуациях, здоровом образе жизни).

Тематические викторины (на темы: "Знаете ли вы правила поведения на дороге?", "Безопасность и защита людей в чрезвычайных ситуациях").

Смотры художественной самодеятельности.

Развлекательно-игровые программы.

Спортивные соревнования и военно-спортивные эстафеты.

Конкурсы рисунков на асфальте

Конкурсы поделок.

Словом, каким бы ни оказался этот праздник, он является очень важным в нашей жизни и истории целом, ведь День защиты детей, по сути, положил начало закреплению прав и свобод подрастающего поколения, а также в принципе заставил обратить внимание на эту проблему. И пусть пока не всё идеально, однажды обязательно во всём мире дети станут счастливыми.