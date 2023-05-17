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С 1 июня выплачивать пособия будут по-другому: Кому сделают прибавку и как изменится график начислений

Размер социальных выплат и график получения некоторых мер господдержки изменится со следующего месяца. Как будут перечислять пособия летом?

16 мая, 23:40
<p>1 июня отмечается Международный день защиты детей. Обложка © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV</p>

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Обложка © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

1 июня отмечается Международный день защиты детей. К этой дате приурочены многие благотворительные акции. Они направлены, в частности, на поддержку малообеспеченных семей и детей, которые нуждаются в лечении.

Кроме того, с 1 июня вырастет число маршрутов транспорта, которыми смогут воспользоваться льготники. В том числе и семьи с детьми, а также пенсионеры для проезда к местам оплачиваемого отдыха.

С июня изменится график ежемесячных выплат из средств материнского капитала. Они положены родителям детей до трёх лет, но при соблюдении определённых условий.

Получать ежемесячную выплату из материнского капитала могут семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов. При его расчёте учитываются не только зарплаты родителей. Имеют значение начисления по больничным листам, субсидии, стипендии, пенсии и другие выплаты, которые выплачиваются семье, рассказали в Социальном фонде России.

Теперь появится единый день начисления. Им будет 5-е число каждого месяца. Первый перевод по новому графику пройдёт 5 июня.

С июня изменится график получения ежемесячной выплаты из материнского капитала. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

С июня изменится график получения ежемесячной выплаты из материнского капитала. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Стоит отметить, что с этого года ежемесячная выплата составляет величину прожиточного минимума для детей, установленного в регионе проживания семьи на дату подачи заявления.

Чтобы получить выплату, нужно подать заявление. Это можно сделать в любое время в течение трёх лет со дня рождения ребёнка. Если заявление подано не позднее трёх месяцев с месяца рождения или усыновления ребёнка, то деньги переводят с месяца его рождения. В других случаях — с месяца обращения за назначением выплаты.

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Также в СФР предупредили, что в ряде случаев заявителям могут отказать. Для этого есть несколько основных причин. Этот момент нужно учитывать перед тем, как подавать заявление на получение выплаты.

Например, отказать могут в том случае, если человек потерял право на получение мер государственной поддержки или совокупный доход семьи превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ. Откажут и в том случае, если был установлен факт назначения ежемесячной выплаты на первого и второго ребёнка по Федеральному закону № 418-ФЗ.

Расширяются меры социальной поддержки семей с детьми. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Расширяются меры социальной поддержки семей с детьми. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Как только ребёнку исполнится три года, перечисление ежемесячной денежной выплаты прекратится. Это произойдёт и в том случае, если средства материнского капитала были полностью использованы. Если человек утратил право на получение выплаты, то надо обязательно уведомить об этом территориальный орган СФР.

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Летом родители могут получить 33 023,23 рубля на отдых детей в детских лагерях. Получить выплату могут также усыновитель, опекун, попечитель, а также бабушка или дедушка, совместно зарегистрированные с ребёнком военнослужащего, обладающего определёнными льготами. Перечень льготников можно узнать в СФР. Эта выплата предоставляется по заявлению. Получить её можно раз в год.

Этой весной появились региональные изменения, которые касаются начисления пособий. В частности, в Московском регионе. Так, ежемесячное пособие выплачивается до достижения ребёнком возраста 18 лет при условии, что у семьи среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума на каждого члена семьи. Весной появились уточнения. При рассмотрении документов не учитываются доходы, получаемые членом семьи — военнослужащим или участником добровольческих формирований, принимающим участие в зоне СВО, рассказал юрист "Европейской юридической службы" Ильдар Макешов.

Он добавил, что в столице установлен порядок назначения и выплаты дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребёнка молодым семьям. Эта разовая выплата назначается без оценки уровня имущественной обеспеченности и среднедушевого дохода семьи. Правда, при соблюдении некоторых условий. Например, если родитель убыл в места сбора или на пункты (места) приёма военнослужащих, а также если родитель из числа граждан Российской Федерации является военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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